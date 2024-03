Settimana Santa | fermento per l’atteso rito della Processione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minutiEntrano nel vivo le liturgie religoseche accompagna ogni comunità a celebrare gli ultimi giorni di Gesù, che comprende in particolare la sua passione, morte in croce e resurrezione il terzo giorno successivo. La Pasqua è la massima solennitàfede cristiana e in occidente si celebra ogni anno la domenica che segue la prima luna piena di primavera. Nella città di Avellino in prima linea la Diocesi che con la Parrocchia S. Maria Assunta guidata da Monsignor Vincenzo De Stefano, come da tradizione ha iniziato le celebrazioni nella DomenicaPalme con la benedizione dei rami d'ulivo durante le Sante Messe. Celebrazioni liturgiche che si stanno susseguendo in questi giorni: questa sera,nel mercoledì Santo, alle ore 19:00 è attesa la Messa Crismale ...