Sesto | gli inquilini della Casa Albergo in presidio contro lo sgombero

(Di mercoledì 27 marzo 2024)San Giovanni (Milano), 27 marzo 2024 – “Non chiediamo la luna ma un tetto. Esiste l’umanità ed esistono dei diritti. Nessuno deve passare quello che stiamo passando noi”. Cinzia è una deglidi via Fogagnolo, che presto sarà liberata perché non più agibile per mancanza delle certificazioni antincendio e perché la permanenzafondazione che la gestisce è stata dichiarata illegittima dal tribunale, dopo un contenzioso con il Comune. Insieme agli altri ospiti ha manifestato in piazzaResistenza, sotto il palazzo comunale. Da decenni la struttura accoglie le persone in difficoltà. Poi, negli ultimi anni, la funzione sociale aveva virato verso una più commerciale, almeno nelle intenzioni iniziali del contratto del 2018. La ...