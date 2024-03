Servizio de Le Iene su Siffredi cancellato | “Calci al muro | piangeva a dirotto”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non solo Annamaria Benrnardini de Pace, anche Lesi sono occupate del caso di Roccoe della denuncia per molestie ricevuta dalla giornalista Alisa Toaff. Roberta Rei ha organizzato un incontro (voluto fortemente da Rocco) tra l’attore e la giornalista, i due dopo aver parlato a lungo hanno anche chiarito. Peccato che attualmente ilin questione sia stato rimosso dal sito de lee anche dalla puntata di ieri sera caricata su Mediaset Infinity . Perché questa decisione? Alla fine Rocco e Alisa hanno fatto pace. Sarà un errore tecnico? Per fortuna però – grazie a Davide Maggio – c’è la trascrizione dei dialoghi di Rocco e Alisa. Roccoè stato recentemente denunciato per molestie da una giornalista, che lo aveva intervistato a ridosso dell’uscita della serie tv sulla ...