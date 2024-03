Serie D» - Turno infrasettimanale | l’anticipo Ghiviborgo a Orvieto per confermare il suo rilancio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024)in anticipo per il, in campo oggi a, per la la 29ª giornata, in calendario ufficialmente domani per le altre. Dopo il pirotecnico e spettacolare 3 a 3 contro il Grosseto, i ragazzi di Lelli sono tornati subito a lavorare sul campo già domenica pomeriggio, per preparare al meglio questa difficile trasferta, soprattutto per le grandi motivazioni che animano un’Orvietana in piena bagarre per non retrocedere. Padroni di casa, dunque, bisognosi di punti, con l’impellente necessità di vincere per tirarsi fuori dalla zona play-out, dopo aver portato a casa un pareggio nello scontro diretto di Forte dei Marmi contro il Real, a lungo in vantaggio e raggiunti nel finale dai versiliesi. Ricordiamo, inoltre gli eventi del match di andata, sul campo finito in parità, ma vinto a tavolino ...