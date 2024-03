Serie D Montevarchi | obiettivo riscatto Beoni | Dobbiamo fare quadrato»

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Quei 24 minuti di black-out assoluto che hanno compromesso il risultato a Piancastagnaio sono duri da digerire anche a bocce ferme. Poco importa a Lorisse alla fine la reazione favorita dai cambi e da un rilassamento comprensibile della vice capolista hanno reso persino dignitoso nel punteggio il 4 – 3 finale sul campo di una corazzata. Resta invece la delusione dell’allenatore delper la prestazione e per lo spirito con il quale i rossoblù hanno affrontato l’impegno. Un atteggiamento lontano anni luce da quello proprio di una formazione decisa a salvarsi. E per giunta attesa domani alle 14.30, nell’anticipo di Pasqua del Brilli Peri, dallo scontro diretto fondamentale con il Real Forte Querceta. A caldo le considerazioni del tecnico aquilotto, condite anche da una certa dose di autocritica, avevano ...

