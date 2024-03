Serie B Nazionale La Gema vuole riprendere la marcia da Cassino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha fretta di archiviare il derby laPallacanestro Montecatini e il calendario del campionato diaccorre in aiuto dei "leoni" termali, proponendo questa sera a partire dalle 20:30, ad appena 72 ore di distanza dalla stracittadina montecatinese un turno infrasettimanale alquanto complesso per imprevedibilità dell’avversario, logistica e situazione ambientale: la BPC Virtusinfatti è una squadra indecifrabile, capace sia di imprese epiche, come la vittorie in rimonta contro Libertas Livorno e Avellino, che di scivoloni impensabili, vedi i ko casalinghi con oltre 20 punti di scarto contro Fiorenzuola e Desio. Da contendenti del genere non sai mai cosa aspettarti, quel che coach Del Re e i suoi ragazzi invece sanno benissimo è che il ritorno alla vittoria serve come il pane per tenere a ...