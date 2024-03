Serie B | in campo ANCHE BRAMANTE E PISAURUM Loreto imbattuta con Roma

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Qui. Nei play-in Gold stasera alle 21 al PalaMegabox l’Italserviceospita la Virtus. "E’ una gara molto importante per proseguire il nostro cammino che nei play In Gold sta andando molto bene, abbiamo sempre vinto – spiega coach Stefano Foglietti –. Ospiti con la voglia di riscatto". Nell’ultimo turno i giallorossi hanno vinto a Valdiceppo, chiudendo il girone di andata imbattuti. Qui. Nei play-in Silver G gioca oggila Baseartche alle 21 è di scena a Viterbo, è la prima giornata di ritorno di questa seconda fase: "Peccato per la nostra incredibile sconfitta nell’ultima giornata a Cagliari, dove abbiamo fatto un gentile omaggio agli isolani: + 6 a 28 secondi dal termine – ricorda coach Maurizio Surico –. Ora testa alla gara di stasera, ...

Serie C. Girone B (33ª giornata): Arezzo-Fermana e Lucchese-Cesena (ore 14). Rinviate: Juventus Next Gen-Virtus Entella, Rimini-Olbia. Già disputate: Sestri Levante-Gubbio 3-1, Perugia-Pineto 2-2, ... (sport.quotidiano)

Si sono disputati oggi gli ultimi quattro match della ventiduesima giornata della Serie A1 di Basket femminile , il massimo campionato della palla a spicchi in rosa. Big match di giornata la sfida ... (oasport)

Acerbi-Juan Jesus, dubbi come macigni. E perché in campo l’interista si è scusato - Eppure il brasiliano del Napoli aveva fatto una doppia denuncia, una durante la partita contro l’Inter e l’altra il giorno dopo. «Vai via nero, sei solo un negro: questo mi ...ilmattino

Sale la febbre, il Mantova vicino al sogno. Manca solo un passo per volare in Serie B - La gara di sabato al Martelli contro l’Atalanta U 23 potrebbe essere decisiva. La vittoria regalerebbe ai virgiliani la promozione matematica ...ilgiorno

Stadio Euganeo di Padova, ecco come cambia la sicurezza. Cancelli chiusi e chiavi agli steward - Dopo gli scontri durante Padova-Catania e il sopralluogo del Questore entrano in vigore alcuni accorgimenti. In futuro interventi sulla fase di filtraggio dei ...mattinopadova.gelocal