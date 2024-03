Serie A2 | sabato con l’Urania La Effe vuol recuperare Aradori e Fantinelli

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La formazione di Attilio Caja ha ripreso ieri la preparazione in vista della sfida diconMilano. La società rimane vigile sul mercato pronta a muoversi nel caso di eventuali richieste da parte dello staff tecnico, ma in casa Fortitudo si lavora perPietroe Matteo. La situazione dei due è in piena evoluzione: la speranza è di vederli in campo contro Milano, ma di sicuro non sie rischiare di forzare un recupero affrettato che potrebbe portare ad eventuali ricadute.è alle prese col forte colpo al braccio sinistro rimediato nella partita contro Trapani in Coppa Italia, che ha portato a una lesione muscolare,deve fare i conti il dolore alla caviglia sinistra. f. m.

