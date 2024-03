Serie a1 femminile E-Work | quante sconfitte di misura Dixon | presto gli esami al polpaccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le partite dell’E-sembrano i classici film dal finale scontato. Interessanti, avvincenti e gradevoli, ma tutti capiscano subito come si concluderanno. Nel caso di Faenza poi non c’è mai il lieto fine, perché a vincere sono sempre le avversarie, spesso con uno scarto di pochi punti. È accaduto anche domenica scorse con Campobasso, dove le molisane hanno vinto di sei lunghezze e così diventano nove le partite che l’E-ha perso di al massimo sei punti. Il problema però è come la squadra si scioglie minuto dopo minuto, non riuscendo a trovare lucidità nell’arco dei quaranta minuti, iniziando a perdere palloni in maniera banale, a commettere errori difensivi e leggerezze incredibile, lasciando campo libero alle avversarie. Ormai è chiaro che questo sia nel dna della squadra e infatti l’obiettivo è di lavorare per contenere queste lacune per ...