Serie A | il play s’è ripreso la scena Il club non commuta la squalifica in sanzione | il georgiano salta la gara con Pistoia La Virtus ritrova Pajola | ma perde Shengelia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) di Dieci punti segnati, con un 2/5 nel tiro da, cinque assist e sette rimbalzi. Il tabellino di Alessandroconferma quanto ilsia stato determinante nella vittoria che laha ottenuto a Brescia, un successo che ha consentito alla Segafredo di tornare in cima alla classifica, mettendo fine al periodo non brillante che stava attraversando la formazione allenata da Banchi. Uno dei problemi nelle quattro sconfitte consecutive in cui è inciampata la V nera sembrava essere legata ache, promosso in quintetto a causa dell’infortunio di Daniel Hackett, aveva improvvisamente perso smalto sia in difesa che in attacco. Difficile dire se si sia trattato di una coincidenza o di un momento di transizione, ma l’aspetto interessante è che al PalaLeonessa il giocatore ha fugato ogni dubbio conducendo la ...