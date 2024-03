Serie A | dura dichiarazione di Juan Jesus dopo l’assoluzione di Acerbi dalle accuse di razzismo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 2024-03-27 18:36:56 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: HPoche ore fa il Giudice Sportivo ha sorpreso il ‘Calcio’ assolvendo Francescodall’accusa di insulti razzisti controJesús Ebbene, inA tutti si aspettavano una sanzione (e non leggera) per il centrale dell’Inter. Ma no. È stato assolto per mancanza di prove. E È stato lo stessoJesús a denunciare, poche ore, la giustizia sportiva italianal’udienza del verdetto. Il centro ha anche rilasciato un comunicato sul sito del Napoli: “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non sussistano prove che egli sia stato vittima di insulti razzistinte la partita Inter-Napoli del 17 marzo: ...