Serie A 2023 2024 | arbitri trentesima giornata | Lazio-Juventus a Colombo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali del responsabile CAN Gianluca Rocchi per quanto riguarda ladellaè stata affidata a Andreadi Como, mentre Fiorentina-Milan sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli. Per Napoli-Atalanta scelto Luca Pairetto di Nichelino, Lecce-Roma sarà arbitrata da Matteo Marcenaro di Genova e Inter-Empoli va a Federico Dionisi di L’Aquila. Di seguito ecco le designazioni complete. NAPOLI – ATALANTA Sabato 30/03 h.12.30 PAIRETTO COLAROSSI – GARZELLI IV: GUALTIERI VAR: VALERI AVAR: DI BELLO GENOA – FROSINONE Sabato 30/03 h.15.00 SACCHI PALERMO – LAUDATO IV: PERENZONI VAR: MARIANI AVAR: SERRA TORINO – MONZA Sabato 30/03 h.15.00 AURELIANO ROSSI C. – CORTESE IV: ...

Finisce 3 a 1 il match tra Triestina e Alessandria . Alabardati che con un po’ di fatica battono i grigi nel recupero della 31esima giornata del girone A di Serie C. Primo tempo in generale poco ... (sportface)

Le Probabili formazioni di Bologna-Salernitana , match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . I rossoblù stanno seriamente lottando per un posto nella prossima ... (sportface)

Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera in tv la prima puntata della Serie con Giusy Buscemi: trama, cast, quanto dura e dove è stata girata - La Serie, prodotta da Palomar in collaborazione con RTI e diretta da Davide Marengo, è tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, otto romanzi pubblicati tra il 2018 e il 2023. La ...ilmessaggero

Fermana – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Fermana - Rimini di Giovedì 28 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34ma giornata di Serie C, Girone B ...calciomagazine

EA Sports FC 24, eSerie A: lo scudetto già nel mirino - I fari dell’esports italiano sono tutti puntati sulla eSerie A Tim 2023/2024, campionato virtuale organizzato da Lega Serie A che si sta giocando su EA Sports FC 24. All’appello mancano Roma, Lazio, I ...corrieredellosport