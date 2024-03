Sequestro a scopo di estorsione Pistola puntata e corsa al bancomat Ma l’auto incappa nei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’hanno portato in un posto isolato e gli hanno chiesto 5mila euro per un presunto lavoro non eseguito. L’hanno minacciato con unae l’hanno convinto a prelevare i soldi. Erano probabilmente convinti di essere riusciti nel loro colpo ma... sonoti in un controllo deidella compagnia di Saronno. Così è arrivato l’arresto di due giovani extracomunitari di 24 e 25 anni con l’accusa didi persona adie porto abusivo di arma in concorso. Tutto è iniziato nella tarda serata di sabato 16 marzo, quando durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, i militari hanno fermato un’auto con tre a bordo. A colpire il fatto che sulla vettura si trovasse un noto professionista, proprietario del mezzo, in compagnia di due stranieri ...