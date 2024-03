“Senza Sergio | con un altro” Greta | chi spunta nel primo video dopo il Grande Fratello

Mattarella scrive a Pioltello: 'Apprezzo i vostro lavoro' - Difendono la decisione presa ieri di confermare la chiusura il prossimo 10 aprile, giorno della festa di fine Ramadan, i membri del consiglio d'istituto dell'istituto comprensivo statale Iqbal Masih ...ansa

A Genova raddoppiate le multe per la gestione dei cani - L'assessore alla Sicurezza e polizia locale del Comune di Genova Sergio Gambino ha dichiarato oggi in consiglio ... una per conduzione di animale Senza guinzaglio in area aperta al pubblico, come ...ansa

"La Legge sulla caccia viola la Costituzione": l'appello di M5s e associazioni contro la proposta leghista - Caccia, no alla legge spara-tutto della Lega: il Parlamento la fermi – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Un appello lanciato per fermare la nuova legge sulla caccia, a prima firma del leghista Francesco ...ilfattoquotidiano