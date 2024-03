Senza scuse niente pace | gelo tra Harry e William | parla la gola profonda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tra Windsor e Montecito è ancora muro contro muro e nemmeno il brutto male che ha colpito prima Re Carlo III e poi Kate Middleton sembra riappacificare gli animi. Tra i fratelli, infatti, di tornare a miti consigli non se neper il momento. Da quando a febbraioaveva fatto ritorno a casa per incontrare il padre, che aveva appena comunicato di essere malato di cancro, il fratelloaveva alzato le barricate con più forza di quanto non avesse fatto prima.ha trascorso a Londra 24 ore e l'unico che gli ha riservato uno slot, brevissimo, in agenda è stato proprio il re. Dal principe del Galles nessuna disponibilità, nessuna volontà dirgli e questo perché “deve dellealla sua ...