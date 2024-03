Senza pungere | la crema al veleno d’api è una buona alleata per la pelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Natura è, da sempre, una potentedella bellezza. Non si tratta solo di affidarsi ai rimedi naturali della tradizione, ma anche di lasciarsi ispirare da piante e animali per trattare lacon ingredienti antiage e ringiovanenti, lenitivi e antinfiammatori, magari unaald’api. «L’obiettivo deve essere innovare l’industria della bellezza con prodotti che facciano sentire le donne potenti, sicure di sé e a proprio agio», racconta Maria Hatzistefanis, founder di Rodial. «Ogni volta che creo un prodotto, penso a cosa potrebbe servire a una donna in carriera, che ha bisogno di una skincare efficace e veloce». L’ispirazione può giungere da ogni dove: viaggi, persone, tradizioni o leggende ...