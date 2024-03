Sentenza fratelli Pellini | don Patriciello | oggi pagina nera per l’Italia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Caivano. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto di confisca emesso dalla Corte di Appello di Napoli e relativo al patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro dei treGiovanni, Cuono e Salvatore, imprenditori del settore rifiuti condannati condefinitiva a 7 anni di carcere per traffico illecito di rifiuti e ritenuti tra i responsabili dell’inquinamento dell’area di Acerra, comune dell’hinterland napoletano compreso nella cosiddetta Terra dei Fuochi. I beni dovranno essere ora restituiti ai. “Siamo allibiti, nauseati e indignati per lasui. I beni loro sequestrati perché condannati per disastro ambientale, fanno ritorno nelle loro tasche“. Lo scrive su Facebook il parroco di Caivano ...