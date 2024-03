Sempre più voglia di Reggiana Bruciati i 700 biglietti per Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La sosta per le nazionali non ha fatto altro che aumentare ancor di più ladinei tifosi: in meno di 9 ore ieri sono stati polverizzati in prevendita i 700disponibili nel settore ospiti del "Penzo" di, che a Pasquetta sarà teatro dialle ore 15.00 (31ª di Serie B). Al momento non è prevista l’apertura delle vendite in altri settori per i residenti nella provincia di Reggio Emilia: la certezza è che anche in laguna lanon sarà da sola. Nella prima delle otto gare del rush finale (ben otto incontri dal 1° aprile al 10 maggio) ci sarà ancora Giacomo Satalino a difendere la porta granata, con Bardi fuori. Per il portiere in prestito dal Sassuolo è stato un marzo da prime pagine: ha giocato 15’ ad Ascoli ...