Se validi | alcuni pensieri e azioni riescono a sfidare il tempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Settimana Santa o di Passione è normalmente intrisa di sentimenti poco gioiosi. Unico giorno che fa eccezione è la domenica di Pasqua, non fosse altro che per la sua definizione completa- di resurrezione -che dovrebbe aprire Il cuore alla speranza di rinnovamento. Domenica prossima, per l’appunto quel giorno, al momento non lascia nemmeno intravedere elementi che possano tranquillizzare. Ciò deriva da quanto di brutto sta accadendo, particolarmente forte in alcune regioni del mondo. Come se la quantità di angoscia, già pesante prima dei fatti di Mosca, non si fosse ingigantita, si è aggiunto un timore generalizzato per quanto potrebbe accadere ovunque, come attentati odelittuose simili. Soccorre, o almeno potrebbe farlo, il pensiero di uno Stupor Mundi del secolo scorso che, come l’originale, Federico II° di Svevia, ha saputo guardare avanti lontano e senza ...