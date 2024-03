Se potessi dirti addio | anticipazioni prima puntata 29 marzo | cosa accadrà

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Annunciata da tempo, Sedebutta inserata su Canale 5 venerdì 29: di seguito, le. La serie segna il ritorno di Gabriel Garko nel mondo della serialità televisiva, dopo un lungo periodo di assenza. Eccoaspettarsi dal primo appuntamento. A distanza di due mesi dalla messa in onda de I Fantastici 5, la serie con Raoul Bova, su Canale 5 una nuova fiction si appresta a fare il suo debutto: Se. Lo show è stato annunciato nel corso dei mesi estivi, in occasione dell’evento di presentazione del palinsesto della stagione 2023-2024, come una delle produzioni di punta per la rete ammiraglia di Mediaset. Per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie ...

Se potessi dirti addio, la conferenza stampa in liveblogging - Gabriel Garko torna dopo sei anni a recitare in una fiction di Canale 5 con Se potessi dirti Addio, una miniserie drammatica in partenza venerdì 27 marzo in prima serata. Sei episodi suddivisi in 3 ...tvblog

Terra Amara, dal 29 marzo non va più in onda il venerdì in prima serata - Terra Amara, dal 29 marzo non va più in onda il venerdì in prima serata: variazioni di palinsesto per la soap turca su Canale 5.tvserial

Canale 5 ci ripensa: Lo Show dei Record confermato a Pasqua, Terra Amara trasloca nel lunedì di Pasquetta - Niente raddoppio di Terra Amara nel giorno di Pasqua: domenica 31 marzo andrà in onda unicamente di pomeriggio, mentre in prima serata Canale 5 conferma Lo Show dei Record. La puntata serale della soa ...davidemaggio