“Se Allah vuole ti uccidiamo” | minacce alla Sardone La docente choc | “Se le merita…”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Seti”. Silvia, europarlamentare della Lega, secondo una“si merita” questedi morte che riceve da tempo e per è da mesi sotto scorta. L’imbarbarimento dei rapporti e l’odio che corre via social sconcertano sempre. Ma fanno orrore se ad esprimerli e a scriverli è la mano di unadell’università del Piemonte Orientale. La quale, partecipando a una discussione in cui vengono commentate le, spesso gravissime, nei confronti dell’esponente leghista, ha dichiarato: “Beh laa volte se li merita questi commenti”. Lasi chiama Anna Maria Carabelli. Ecco quali sono gli insulti che ritiene “meritati”: “Ti stupro bionda puttana”, “Ti ...

L'attentato in Russia. In nome di Allah, ma solo per il potere - In nome di Allah, per detenere il potere. Non è una prerogativa dell'Islam: in principio fu l'ebraismo, religione monoteista e abramitica, la terza è il cristianesimo. Diversamente dai credenti di Dio ...tp24

Il Gambia vuole reintrodurre la mutilazione dei genitali femminili/ I deputati: “Ce lo dice Allah” - Il Gambia vuole reintrodurre la mutilazione dei genitali femminili. La proposta di legge dell'onorevole Almameh Gibba: "Salvaguardia dei diritti religiosi" ...ilsussidiario

Un talento al giorno, AmanAllah Memmiche: la Tunisia guarda già al futuro tra i pali - E' esattamente il caso di AmanAllah Memmiche, classe 2004 portiere titolare dell'Esperance Tunis che il ct tunisino ha voluto mettere alla prova chiamandolo per le prossime sfide. Memmiche, promosso ...tuttomercatoweb