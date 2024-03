Nuovo allarme bomba , dopo Trani, Bari e Barletta, oggi l'allerta è scattata ad Andria . Alla scuola Vittorio Emanuele in piazza Trieste e Trento dove è stato ritrovato un biglietto... (quotidianodipuglia)

Un testo con riferimenti sgrammaticati ad Allah su un foglietto a righe fa scatta re il piano di emergenza per l’istituto secondario di primo grado: arriva a due giorni dalle minacce nelle stazioni ... (bari.repubblica)

Scuola di Andria evacuata per un allarme bomba, spunta un foglio fuori dall'istituto: "Siete degli insetti" - Allarme bomba in una Scuola di Andria, evacuata dopo la scoperta di un foglio con la scritta "Siete degli insetti" in cui si annunciava la presenza di un ordigno.notizie.virgilio

Allarme bomba ad AndriaEvacuazione per allarme bomba in una Scuola di Andria - Una Scuola ad Andria è stata evacuata a seguito della scoperta di un biglietto che segnalava una minaccia di bomba. La polizia e gli artificieri stanno conducendo indagini.trmtv

Allarme bomba, Scuola evacuata - Allarme bomba ad Andria. Alla Scuola Vittorio Emanuele in piazza Trieste e Trento ritrovato un biglietto che lancia l'allarme. Immediata l'evacuazione dell'istituto. Tutti i genitori sono stati ...rainews