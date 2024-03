Scorie nucleari a Tarquinia e Montalto ma non solo | la Regione Lazio si costituirà parte civile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – Lasidavanti al Tar delper l’annullamento della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) pubblicata dal ministero dell’Ambiente il 13 dicembre 2023, che individua nella provincia di Viterbo uno dei luoghi atti ad ospitare siti di. Lo ha deciso il presidente Francesco Rocca, che ieri sera ha firmato la procura per dare mandato all’Avvocatura regionale di promuovere ricorso amministrativo dinanzi al Tar del. La decisione è frutto del fatto che non risultano conosciuti – tra gli altri – gli estremi e i contenuti del parere dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radio protezione, né le valutazioni istruttorie svolte dal ministero ...