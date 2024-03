Scomparso un 15enne nel Ferrarese | si allontana in bici e sparisce nel nulla

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ferrara, 27 marzo 2024 – E’ uscito di casa senza farvi ritorno, momenti di preoccupazione per Anas Albahlouz. Ilda Argenta nel, le ricerche sono attive da martedì. Il giovane si èto dalla casa familiare ieri mattina senza farvi più ritorno. Secondo la descrizione fornita, il ragazzino ha i capelli neri, è alto un metro e 65 centimetri e pesa 65 chilogrammi. Il giovane al momento della scomparsa indossava una felpa e si èto in sella a unadi colore nero, con scritte bianche, cerchi gialli e manubrio rialzato. La nota di ricerca è stata diramata dai Carabinieri e dalla Prefettura di Ferrara. Il punto di contatto è quello dei carabinieri della stazione di Santa Maria Codifiume, nell'Argentano.

