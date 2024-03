“Sciopero della fame di Aldo Di Giacomo contro suicidi e violenze in carcere | la protesta arriva a Pescara”

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Questa mossa segue un recente episodio di violenza neldi Solliciano a Firenze, dove un agente è stato preso in ostaggio da un detenuto armato di punteruolo, un evento che si aggiunge a più di 30 attacchiil personale penitenziario registrati in appena 48 ore in vari istituti. Questi incidenti mettono in luce una crisi di proporzioni gravi, spingendo a chiedere interventi immediati per prevenire ulteriori tragedie sul lavoro, situazioni purtroppo già troppo comuni in altre aree lavorative del paese, secondo Di. Il segretario generale ha deciso di intraprendere loe contemporaneamente di visitare diverse prigioni, tra cui quella diil 7 aprile, per attirare l’attenzione su una situazione che è stata a lungo ignorata. ...