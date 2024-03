Sci di fondo | Campionati Italiani 2024 | Martina Di Centa cala il tris nella 30 km | Fabrizio Poli conquista la 50 km

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono andati in archivio idi sci di: a Pragelato (Torino), sotto una fitta nevicata, si sono disputate le gare long distance in tecnica classica con partenza in linea.30 km femminile si è impostaDi, al terzo titolo dopo le affermazionisprint e10 km, mentre50 km maschile il titolo è andato a30 km femminile vittoria diDi(CS Carabinieri), che arriva in solitaria e vince in 1:34’02.2, precedendo Caterina Ganz (Fiamme Gialle) di 40.6 e Francesca Franchi (Fiamme Gialle) di 50.3. Tra le Under 23 successo di Ylvie Folie (CS ...