Schneider Electric nominata “Champion” nella Canalys EMEA Titans Channel Leadership Matrix per il quinto anno consecutivo

(Adnkronos) - •Connettività, Robotica innovativa, Software: le parole chiave per una rinnovata competitività che passa anche per la decarbonizzazione: se ne è parlato in occasione dell'evento “Let's ... (liberoquotidiano)

- LONDON, March 6, 2024 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, the leader in the digital transformation of energy management and automation, today unveils the introduction of MasterPacT MTZ Active, a ... (liberoquotidiano)