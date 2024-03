Scherma | i Mondiali Cadetti e Giovani a Riyadh | i convocati azzurri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma – Dopo l’en plein della Qualifica Olimpica, con sei squadre su sei che hanno staccato il pass per i Giochi di Parigi, laitaliana è pronta ai Campionati del Mondo2024”. Dal 12 al 20 aprile in Arabia Saudita la meglio gioventùna andrà all’assalto della kermesse iridata in cui, nelle nove giornate di gare, saranno in palio 18 titoli, individuali e a squadre per gli Under 20 e soltanto individuali tra gli Under 17. I Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola hanno ufficializzato le proprie convocazioni nel solco della continuità con gli ottimi risultati ottenuti nel recente Europeole disputato a Napoli, con doppia vittoria nel Medagliere ...