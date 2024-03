Scatta allerta alimentare | trovati frammenti di vetro nell’insalata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un allarme molto importante. Il Ministero della Salute, infatti, ha diffuso la notizia secondo cui molti lotti di insalata capricciosa, venduta con i marchi Belmonte Gastronomia e Fontaneto, sarebbero al vaglio dell’. Questi ultimi, infatti, conterrebbero all’interno delle vaschette la possibile presenza didi. Un dettaglio che, naturalmente, ha portato subito le fonti ministeriali a diramare un allarme e a bandire molti lotti destinati alla vendita sugli scaffali. Entrambi i marchi di insalata sono prodotti dalla Belmonte S.A.S. di San Ponso (in via Salassa 3), nel Torinese, che ha comunicato al Ministero il possibile pericolo fisico per i consumatori (marchio di identificazione IT F5U4N CE). Si tratta di insalata, venduta con nomi diversi ma di fatto con lo stesso prodotto ...