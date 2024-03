Scabbia in Toscana | boom di casi al Meyer ma c' è la nuova cura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Firenze, 27 marzo 2024 – Sta funzionando pressoché nella totalità deifin qui trattati, senza effetti collaterali significativi: è la “per lamessa a punto dagli specialisti dell’Aou, IRCCS, guidati da Cesare Filippeschi, dermatologo, rivisitando un’antica ricetta a base di derivati dello zolfo in uso fin dai primi del’900. I risultati preliminari dello studio – tuttora in corso – sono appena stati pubblicati in una lettera all’editore sulla prestigiosa rivista International Journal of Dermatology dal titolo “Sulfur 17% ointment for topical treatment of scabies in children: old but gold”, che porta la firma del dott. Cesare Filippeschi, della dott.ssa Teresa Oranges, della dott.ssa Greta Tronconi, specialisti in Dermatologia del; della ...