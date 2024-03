Scabbia | come si trasmette I sintomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Firenze, 27 marzo 2024 - Laè una malattia pruriginosa, molto contagiosa, causata dall'acaro Sarcoptes scabiei hominis, un parassita che compie il suo intero ciclo vitale nell’epidermide umana e sopravvive per pochi giorni al di fuori di essa. È una malattia diffusa in tutto il mondo, senza differenze di etnie o classi sociali: ogni settimana, al Meyer, si registrano circa 2/3 nuovi casi, per un totale di più di 100 nuove diagnosi all’anno. La trasmissione avviene per contatto stretto e per questo si diffonde con grande facilità nei nuclei familiari e in ambienti comunitari. L'infezione diventa sintomatica dopo 4-6 settimane dall'esposizione al parassita. La gravità del quadro clinico è correlata allo stato immunitario del paziente. La modalità di trasmissione più comune dellaè il contatto cutaneo diretto e prolungato con un ...