Sardegna | 83enne guida per 70 anni senza patente | “Per guidare serve? Non lo sapevo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Un uomo inhato per tutta la vitaaver mai conseguito la. Lo ha confessato candidamente l’anzianoagli agenti della Polizia Stradale di Bitti, in provincia di Nuoro, quando è stato fermato a bordo del suo motorino chiedendogli di esibire il relativo documento di. L’uomo ha confidato ai poliziotti di essere convinto che non fosse necessaria ladiper i veicoli di bassa cilindrata e per questo, da giovane, quando ha cominciato are circa settant’fa, non aveva mai fatto l’esame. Ciò nonostante perhato veicoli per l’intera provincia sarda ...