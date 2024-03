Santanchè | mozione di sfiducia mercoledì 3 aprile in aula Camera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) –inallasi svolgerà la discussione generale delladinei confronti della ministra del Turismo Daniela. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. “M5s – ha dichiarato Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo pentastellato – è riuscito a far anticipare ladinei confronti della ministraindagata per frode sui fondi covid che dovevano servire invece ai cittadini in pandemia. È stata anticipata alla settimana prossima mettendola al centro del dibattito parlamentare. Unasu cui Meloni non ha detto una parola”. Secondo quanto riferisce Santillo, la ...