Santanchè | la mozione di sfiducia arriva in aula FI e Lega | “Dimissioni? Noi garantisti”

Roma, 27 mar. (askanews) – mercoledì 3 aprile in aula alla Camera si svolgerà la discussione generale della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè . È quanto ... (ildenaro)

La Mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè sarà in Aula alla Camera per la discussione generale mercoledì 3 aprile. Il voto per appello nominale sulla Mozione di sfiducia delle ... (quotidiano)