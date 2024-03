Santanchè | Donzelli | “Non copriamo nulla Le indagini sono chiuse e non c’è rinvio a giudizio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Caso Bari per coprire quello di? Non c’èda coprire. La Procura ha comunicato che ha chiuso lee non c’è nemmeno la richiesta di”. Lo ha detto il deputato di FdI, Giovannifermato dai cronisti fuori Montecitorio. “Non c’è niente da coprire, quello che mi preoccupa è che c’è un presidente di Regione che per delle scelte politiche va a chiedere permesso ai clan di zona” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.