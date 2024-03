Sanità | Vaia | La prevenzione è un pilastro del Ssn | con stili di vita corretti -40% tumori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - "Laè ildella sostenibilità del sistema sanitario. Il problema è che noi guardiamo tanto, troppo, al finanziamento. Certo dobbiamo finanziarlo. Oggi siamo a 134 miliardi. Possiamo immaginare di arrivare a 152, 250 e così via? No, sicuramente no". Certo "dobbiamo finanziare l'offerta, ma bisogna intervenire sulla domanda, diminuirla, per esempio con la. Glidiriducono del 60% questa domanda. Il 40% delle malattie oncologiche è prevenibile attraversodisalutari, dati Aiom (Associazione italiana oncologia medica). Ma dobbiamo partire dal prendersi cura della propria, partendo dal voler bene a se stessi. Quindi si comincia ...