Sanità | liste d' attesa bloccate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) C'è chi è entusiasta dellabolognese, come centro di eccellenza. Sarà senz'altro così per i fortunati che ne possono usufruire. Personalmente ho delle forti riserve per quanto riguarda l'accesso allapubblica. Sarò stato sfortunato, ma in tre occasioni non mi hanno nemmeno prenotato poiché leeranoper le fortissime richieste. Si parla di anni disempre che un paziente possa sopravvivere.… Giampaolo Corsini