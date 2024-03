Sanità Cittadini Aiop | Reinventiamo il Servizio sanitario | evitando una sanità per censo Presentato il 21° Rapporto Aiop | realizzato in collaborazione con il Censis

CGIL Savona, Rigassificatore: 'L'indifferenza non è di casa a Savona e in Provincia, con 3.000 persone scese in strada per dire 'no': ...più e meglio dei temi fondamentali per il territorio e pretendano risposte dal Governo sulla sanità,... liste d'attesa drammatiche e la chiusura di servizi e attività fondamentali per i cittadini, come ...

Amministrative, il PD appoggia la lista civica di Luciano Toscani: E' giunto il momento di cambiare: sanità, lavoro, ambiente, diritti, scuola, servizi alla persona, ...ai nostri giovani sia in termini di opportunità che di partecipazione e protagonismo! Cittadini di ...