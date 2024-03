San Marino ko | la Norvegia ne fa quattro

(Di mercoledì 27 marzo 2024)4 San: Tangvk; Sjovold, Ostrom, Hjelde; Mvuka (80’ Gulliksen), Arnstad (71’ Jatta), Mannsverk (71’ Nordas), Zafeiris (60’ Holm), Oppegard; Hansen-Aaroen, Schjelderup (60’ Aasgaard). A disp.: Sjoeng, Opsahl, Fiabema, Braude. All.: Jalland. SAN: Amici; G. Benvenuti, M. Sancisi, Zavoli; Giocondi (62’ Chiaruzzi), Sensoli, Valli Casadei, Pasolini (57’ Casadei), T. Benvenuti; Famiglietti (57’ D’Addario), Zannoni (84’ Giacopetti). A disp.: Battistini, Dolcini, Giambalvo, Terenzi, Ciacci. All.: Cecchetti. Arbitro: Daniyar Sakhi (Kaz). Reti: 5’ e 61’ Hansen-Aaroen, 49’ Ostrom, 89’ Aasgaard. Ammoniti: Schjelderup, Zavoli, T. Benvenuti. Un gol subito nel primo tempo e tre nella ripresa. Così, l’Under 21 di Sanva ko sul campo della ...

San Marino ha messo a punto una politica fiscale per attrarre nel suo territorio pensionati da altri Paesi. Si tratta di un metodo piuttosto utilizzato in diverse parti del mondo per portare ... (ilgiornaleditalia)

San Marino corre in soccorso dei pensionati . Dopo l’inasprimento delle leggi fiscali del Portogallo, ex paradiso per tutti coloro che ricevono la pensione (fino al 2020 la tassazione era pari a zero, ... (affaritaliani)

Gli Under 14 prof della San Marino Academy si prendono il derby sul campo del Rimini (2-0). Marcatori di giornata Tesei e Angelini. Under 14 professionisti (18ª giornata): Bologna-Spal 0-0, ... (sport.quotidiano)

Primavera 4. L’Academy a Dogana lascia passare il Sestri Levante - Nulla da fare per la Primavera 4 della San Marino Academy sconfitta a Dogana dal Sestri Levante (2-0). All’Ezio Conti gli ospiti colpiscono una volta per frazione di gioco, costringendo i ragazzi di C ...msn

Eva Robin’s è Madame: "Uno spettacolo amato dal pubblico" - ‘Le Serve’, in scena a San Marino, affronta i temi del potere e del genere "Sono cresciuta a Rimini e Riccione, felice di tornare sul Titano".ilrestodelcarlino

Under 14 e 13 professionisti. La squadra di San Marino si prende il derby in riviera - Nel derby Under 14, la San Marino Academy batte il Rimini 2-0 con i gol di Tesei e Angelini. In classifica, il Parma guida con 50 punti, seguito da Sassuolo e Bologna.msn