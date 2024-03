San Lorenzo Maggiore | Venerdì Santo la processione dei battenti

Estra e Alia aprono il primo sportello comune per i cittadini, a Borgo San Lorenzo - Ha aperto a Borgo San Lorenzo, più precisamente in via degli Argini 10, il primo front office comune tra Alia ed Estra, compiendo «un passo importante per ...greenreport

Firenze: 33enne arrestato alle Cascine, 29enne fermato in San Lorenzo con 6 grammi di hashish e 800 euro in contanti - L’uomo è stato notato dai Carabinieri in piazza San Lorenzo mentre era intento a confabulare con un altro che, alla vista dei militari, è fuggito. Il 29enne, dopo essere stato sottoposto a ...firenzepost

Pasqua, lavanda dei piedi a chi viene dai paesi in guerra - La comunità cristiana si appresta a vivere il Triduo pasquale: Passione, Morte e Resurrezione del Signore, il “cuore” della fede cristiana, preceduto dalla “Messa crismale” del mercoledì Santo, celebr ...umbria24