Samb | testa al Chieti Solo sei gare alla fine | non si può più sbagliare

(Di mercoledì 27 marzo 2024)al. Dopo il ribaltone in panchina con il ritorno di Maurizio Lauro dopo appena tre settimane dall’esonero, non c’è tempo per guardarsi indietro. L’aritmetica non ha ancora condannato lae il prossimo turno è già alle porte. Domani, al Riviera, arriverà ilche non è più quello incontrato all’andata. Allo stadio Angelini, il 19 novembre scorso, finì comunque 2 a 2 con un finale agitatissimo, si registrarono 6 cartellini rossi e il brutto episodio del calcio dell’ex allenatore neroverde Mauro Chianese ad un tesserato della. La gara è finita anche nel mirino della Procura federale. Oggi ilsembra aver ritrovato se stesso. In panchina c’è Pasquale Luiso, terzo allenatore della stagione. La squadra sembra essere in uno stato di grazia, tre i ...

Samb tra campo e infrastrutture sportive. La squadra si prepara ad affrontare, domani (ore 14,30) il Notaresco . Per mister Alessandrini che ha bagnato il debutto in rossoblù con il successo di ... (sport.quotidiano)

La 29° giornata è infrasettimanale, le sfide prima di Pasqua. Lupi e giallorossi in trasferta - Non c’è tempo per rifiatare, con la Pasqua ormai alle porte, il campionato di serie D non si ferma e domani tutte le protagoniste dei gironi tornano in ...primonumero

La Samb delude, un’altra occasione persa - Pessima prova contro il fanalino di coda Matese, finisce senza reti con i rossoblù che sprecano l’ennesima chance di avvicinarsi alla vetta ...msn

Samb senza pace, Alessandrini verso i saluti - SERIE D - L'esperto mister non ha inciso e sarà esonerato. Manca l'ufficialità ma starebbe tornando Lauro Alessandrini sollevato dall' incarico. Lauro torna in panchina. Alla Samb non c’è pace. Manca ...youtvrs