Salvini | serve tetto del 20% di alunni stranieri per classe

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Bisogna mettere undiin ogni, per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini. Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l'italiano è un caos. Bisogna controllare la presenza di bambini. Un 20% di bambiniin unaè anche stimolante perché conosci lingue e culture. Ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in, come fa una maestra a spiegare?". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteoa "Porta a Porta" su Rai 1.

