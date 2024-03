Salvini | “Serve tetto stranieri a scuola | massimo il 20% in classe”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – "Io penso che ci debba essere unper glinelle classi italiane, direi un 20%. Altrimenti è un caos di lingue in quella, penso anche all'insegnante, invece così può essere stimolante". Lo dice Matteo, leader della Lega, ospite di 'Porta a Porta', in onda oggi su Raiuno. Il ministro delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Salvini, segnale arretramento chiudere scuola per Ramadan - "È giusto spiegare ai bambini di ogni etnia o religione quanto è bello conoscerci, però siamo in Italia. Occorre la reciprocità, non credo che in nessun Paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o p ...quotidiano

Usa: Salvini, 'spero con tutto me stesso che a novembre vinca Trump' - Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Spero con tutto me stesso che alle elezioni Usa di novembre vincano i repubblicani, vinca Trump. Noto sommessamente che con i repubblicani non ci sono state guerre. Serve ...lanuovasardegna

