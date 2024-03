Salvini | segnale arretramento chiudere scuola per Ramadan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "È giusto spiegare ai bambini di ogni etnia o religione quanto è bello conoscerci, però siamo in Italia. Occorre la reciprocità, non credo che in nessun Paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per il Santo Natale. Finché l'Islam non si darà una struttura e non riconoscerà la parità tra uomo e donnalami sembra un pessimo. È undi cedimento eper il". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteoa "Porta a Porta" su Rai 1.