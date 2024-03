Salvini | “No alla chiusura delle scuole per il Ramadan | è arretramento” Le parole dopo l’apprezzamento di Mattarella sul caso Pioltello

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il ministro ha anche parlato di una quota massima di “un 20 per cento di bambini stranieri in una classe”

L’abbiamo sentito in tutti i tg di casa nostra, recentemente, il leader leghista, avvocato senza mandato, difensore d’ufficio della democrazia russa, concludere quel voto di legislatura con una ... (ilfattoquotidiano)

Salvini,serve tetto del 20% di alunni stranieri per classe - Ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini a "Porta a Porta" su Rai 1.gazzettadiparma

Scuola, il piano di Salvini: "Tetto agli stranieri in classe" - Matteo Salvini ha lanciato la proposta nella più recente puntata di Porta a Porta, tornando così a presidiare un argomento già in passato caro alla Lega. "Io penso che ci debba essere un tetto per gli ...ilgiornale

Le mozioni di sfiducia a Salvini e Santanché possono destabilizzare Meloni - Insomma, Salvini è blindato. D’altronde ... ma la sua situazione è molto più delicata. La “Santa” è invisa alla base di FdI e le accuse che le rivolgono le opposizioni non sono puramente politiche, ...ilsecoloxix