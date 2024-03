Salvini e le 5 nuove Zone 30 in città | “No a scelte ideologiche contro chi usa l’auto per andare a lavorare”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bergamo. Matteoa Bergamo per il sopralluogo sul cantiere del rondò dell’A4 alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi. Ma l’occasione non è propizia solo per annunciare che l’opera viabilistica tanto attesa dal territorio si concluderà sei mesi prima del cronoprogramma, ma anche per parlare di30, tema di stretta attualità per Bergamo che, proprio nella giornata di ieri, lunedì 25 marzo, ha scelto, per volontà della sua amministrazione, di adottare in cinque quartieri della, secondo un progetto contenuto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Oltre ad uno degli argomenti chiave anche quando si parla di campagna elettorale, il Vice Premier ha finito per parlare di politica locale, in particolare sulla vicenda di Seriate, ...