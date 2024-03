Salvini all’attacco dopo il caso Pioltello | «Chiudere per il Ramadan? Resa all’Islam Troppi bambini stranieri nelle nostre classi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il leader della Lega Matteoapre un nuovo fronte nella campagna elettorale in vista delle Europee: quello della scuola, della diversità culturale e di fatto del «confronto» con l’Islam. Interrogato sul tema da Bruno Vespale polemiche per la decisione di un istituto didinel giorno di festa islamica che segna la fine del, il vicepremier ha detto che «bisogna mettere un tetto di alunniin ogni classe, per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri. Se hai tantiche parlano lingue diverse e non parlano l’italiano è un caos». Secondodunque «bisogna controllare la presenza di: un 20% di...