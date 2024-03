Salto con gli sci | l’idea del pettorale nominale per i medagliati ai Mondiali junior Una carta per agevolare i giovani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Chi scrive non è certo stato tenero nei confronti del management della combinata nordica in tempi recenti. D’altronde, se la disciplina ha preso la piega attuale, ritrovandosi sull’orlo dell’esclusione dal programma dei Giochi olimpici, è perché chi ne tiene le redini da un decennio abbondante ha imboccato una serie di direzioni sbagliate. Chi scrive, però, segue la filosofia del “dare a Cesare quel che è di Cesare e a Cristo quel che è di Cristo”. Troppo facile sparare a zero sulle (tante) colpe dei padroni del vapore senza però rimarcare quantomeno un paio di preziose innovazioni partorite nell’ultimo decennio. Una di esse è l’istituzione del cosiddetto Provisional Competition Round, che consente di “salvare” le gare in caso di maltempo. Un’altra riuscitissima trovata è quella di riservare un postoin Coppa del Mondo agli atleti capaci di fregiarsi di una ...