Salis | imbarazzante un no ai domiciliari

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 14.30 Attesa per l'udienza di domani a Budapest che dovrà decidere suiper Ilaria, detenuta da oltre un anno in Ungheria con l'accusa di aver aggredito 3 militanti di estrema destra "Ilaria sta bene, è fiduciosa ed è speranzosa", ha detto il padre Roberto che l'ha incontrata in carcere. Poi ha aggiunto: "Dopo tutto quello che è successo in Italia,dopo quanto si sono esposte,sarebbeper le istituzioni italiane se domani venissero negati ia mia figlia".

"Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia". Lo ha detto Roberto ... (tg24.sky)

"Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia". Lo ha detto Roberto ... (quotidiano)

Ilaria Salis, il 28 marzo l'udienza sui Domiciliari - “Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia”, ha detto il padre ...msn

Messi: “Ritiro Sono autocritico, quando non mi divertirò e non aiuterò…” - Leo Messi ha parlato di un suo possibile ritiro. Così il quasi 38enne argentino in un programma dell’Arabia Saudita: “Quando sentirò il momento che non mi diverto e non sto aiutando i miei compagni… s ...momentidicalcio

Roberto Salis: «imbarazzante per le istituzioni italiane se non l’Ungheria non darà i domiciliari a Ilaria» - «Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia». Lo ha detto Roberto S ...unionesarda