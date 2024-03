Sabrina Impacciatore | le molestie sul set | “Mi mettevano le mani dappertutto”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ancheha dovuto fare i conti con alcunesul set. L’attrice ha deciso di parlarne solo ora che è all’apice del successo internazionale dopo la partecipazione alla serie tv americana The White Lotus, per la quale ha ricevuto anche una candidatura agli Emmy Awards (gli Oscar della televisione). Un personaggio, quello di Valentina, che ha cambiato la sua vita professionale e privata.molestata sul set “In Italia tanti colleghi mile, fuori set ne ho contati almeno quattro, e due con i professori a scuola. Confesso di aver sempre subìto in silenzio. Una volta però gli occhi mi si riempirono di lacrime e quello la smise”, ha raccontato...